Новосибирский суд вынес приговор женщине за предоставление помещения сектантам для богослужений

Они не только собирались там, но и вели свои богослужения, которые транслировались онлайн в ряд других регионов РФ. В связи с этим следствие посчитало, что сама 50-летняя хозяйка помещения также принимала участие в деятельности экстремистов.

Об этом сообщило ТАСС. Октябрьский районный суд согласился с доводами следователей и прокурора, и вынес свой приговор: 4 года условно и еще год ограничения свободы.

*признана экстремистской организацией в России и запрещена на ее территории