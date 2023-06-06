Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил в эфире телеканала «Россия», что город затоплен.

Градоначальник показал кадры из окна администрации – в центральной части города вода доходит как минимум до колена, по улицам плавают лебеди.

В городском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Перед властями стоит задача эвакуировать жителей, исключив возможность поражения электротоком. С этой целью отключаются сети ниже по течению Днепра.

Сегодня ночью ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС. Вначале казалось, что серьезных последствий удастся избежать, поскольку была разрушена только надводная часть гидроузла. Но остановить неконтролируемый сброс воды было невозможно.

По мнению экспертов, наибольший уровень воды следует ожидать сегодня-завтра, далее он пойдет на спад.