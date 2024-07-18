Новую заправочную станцию возводят в городском округе Серебряные Пруды

В настоящий момент новый топливный комплекс уже готов на 80%, сейчас проводятся работы по устройству технологического оборудования, а также по благоустройству прилегающей территории.

Ожидается, что на данной станции смогут обслуживаться не только автомобили с бензиновыми двигателями, но и те, кто выбрал газ для своего «железного коня». Окончание строительства заправочного комплекса планируется уже во второй половине августа 2024 года.