Новую заправочную станцию возводят в городском округе Серебряные Пруды
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области провел профилактический визит на будущую заправочную станцию, распложенную на 172-м километре трассы М-6 «Москва-Астрахань» в городском округе Серебряные Пруды.
В настоящий момент новый топливный комплекс уже готов на 80%, сейчас проводятся работы по устройству технологического оборудования, а также по благоустройству прилегающей территории.
Ожидается, что на данной станции смогут обслуживаться не только автомобили с бензиновыми двигателями, но и те, кто выбрал газ для своего «железного коня». Окончание строительства заправочного комплекса планируется уже во второй половине августа 2024 года.