Появилась информация о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ в Крыму охранника

Охранник школы, по которой пришелся удар ВСУ в воскресенье, 21 сентября, получил тяжелые ранение — ему осколками повредило все лицо, сообщило РИА Новости. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Вооруженные украинские формирования совершили атаку на гражданские объекты Крыма. Под удар попала курортная зона поселка Форос, где отсутствуют военные объекты.

Коллега раненого охранника сообщил, что мужчина получил травмы, когда выбежал при возгорании. Пришедший на смену сотрудник подтвердил, что внутри здания все полыхало после взрывов.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, в результате атаки в школе выбило окна от удара беспилотников, полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека. Известно о трех погибших, еще 16 человек получили различные ранения.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 114 украинских беспилотников.