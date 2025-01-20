Новые взрывы прогремели в Казани на фоне объявленной воздушной тревоги

В Казани были слышны повторные взрывы, их услышали в ряде районов города. Об этом сообщили сразу несколько телеграм-каналов, в частности, об этом факте заявил Mash.

По утверждению микроблога, повторные взрывы слышали жители Кировского, Московского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

«Очевидцы сообщили, что неподалеку от промзон работала сирена воздушной тревоги», — указали его авторы.

Некоторые очевидцы сообщили, что видели вспышки в небе. Судя по всему, к отражению воздушного удара подключились средства ПВО. МЧС уже предупредило казанцев о беспилотной угрозе и попросило их не подходить близко к окнам. В аэропорту Нефтекамска вслед за авиагаванью Казани были введены ограничения на взлет и посадку самолетов.

Ранее о временном прекращении работы воздушного порта Казани сообщил представитель Росавиации Кореняко. Аэропорт на какое-то время прекратил принимать на посадку самолеты, а также выпускать их в небо. Это также связано с воздушной атакой на Татарстан.