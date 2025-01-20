Временные ограничения введены Росавиацией на работу аэропорта Казань

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Казани были введены временные ограничения. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале Артем Кореняко, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Вражеские беспилотники под утро понедельника, 20 января, попытались атаковать казанские предприятия. Как передает Mash, в Авиастроительном районе города очевидцы слышали взрывы. Предварительно, сработала ПВО. ВСУ, предварительно, использовали беспилотник самолётного типа «Лютый». Один из них попал в объективы очевидцев в Авиастроительном районе столицы Татарстана.

Республиканское управление МЧС, в свою очередь, сообщило об угрозе атаки БПЛА в Татарстане. В двух районах Казани — Ново-Савиновском и Авиастроительном — жители города слышали взрывы.