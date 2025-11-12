Новый антимошеннический признак: ЦБ будет отслеживать переводы самому себе через СБП

Центробанк России планирует усилить борьбу с мошенническими схемами, введя новый признак для банковского контроля — крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей (СБП). Как пояснила в интервью радио Sputnik эксперт Алла Храпунова, это связано с распространенной тактикой злоумышленников, которые убеждают жертв сначала перевести деньги на свой же счет в другом банке, чтобы обойти антифрод-системы.

По ее словам, механизм мошенничества строится на том, что при переводе крупной суммы самому себе по СБП с последующей немедленной отправкой средств третьему лицу, банки не успевают своевременно отреагировать. Финансовые организации будут считать подозрительной операцию, где после получения значительного перевода по СБП клиент в короткий срок переводит эти деньги контрагенту, с которым ранее не взаимодействовал в течение полугода.

Эксперт добавила, что такой подход позволит банкам оперативнее выявлять потенциальные случаи мошенничества и напрямую связываться с клиентами для выяснения обстоятельств операций. Пороговой суммой для повышенного внимания, вероятно, станет один миллион рублей, поскольку именно с этой отметки транзакции автоматически попадают под обязательный контроль Росфинмониторинга согласно 115-ФЗ.

По ее мнению, нововведение создаст дополнительный защитный барьер для граждан, усложнив мошенникам возможность обналичивать украденные средства через цепочки переводов. Это заставит преступников искать новые схемы, но повысит безопасность финансовых операций для добросовестных пользователей.

Ранее сообщалось, что банки будут отслеживать переводы свыше 200 тыс. по СБП.