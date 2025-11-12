Банки усилят контроль за подозрительными переводами

Банки начали проверять переводы по системе быстрых платежей (СБП) от ₽200 тыс. «условно незнакомым» людям, если ранее в тот же день пользователь переводил такую же сумму самому себе. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка, сообщил РБК .

Ранее директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров объяснил, что мошенники убеждают граждан переводить крупные суммы себе через СБП, а затем отправлять деньги другим. В результате банки будут включать такие операции в перечень подозрительных, если переводы происходят на новый для клиента счет физического лица.

ЦБ уточнил, что проверяться будет именно последующий перевод другому человеку, а не перевод самому себе. Помимо этого, перечень признаков мошенничества включает снятие наличных в необычное время или нетипичной суммой, резкое изменение активности телефона и запрос средств сразу после кредита или увеличения лимита.

В ближайшее время Центробанк планирует выпустить приказ с новыми критериями, которые позволят выявлять подозрительные переводы по изменениям номера телефона, интернет-провайдера и других параметров устройства клиента.

