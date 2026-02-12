Новый iPhone 17 Pro Max взорвался в руках у туристки в Саудовской Аравии

Русскоговорящая туристка в Саудовской Аравии столкнулась с настоящим кошмаром через пару часов после покупки новенького iPhone 17 Pro Max, сообщил телеграм-канал Mash.

Мама двоих детей радовалась приобретению совсем недолго — после распаковки прошло всего три часа, как телефон задымился, а затем загорелся.

Огонь быстро распространился по комнате. В результате пожара были полностью уничтожены брендовые сумки, одежда, аксессуары и техника для ведения блога на общую сумму около 2 млн руб.

Сама девушка не пострадала, но лишилась не только дорогостоящего смартфона стоимостью 170 тыс. руб., но и практически всего имущества, привезенного в поездку.

Туристка обратилась в компанию Apple с требованием выдать новый телефон взамен сгоревшего. Однако возмещать ущерб за уничтоженные пожаром вещи корпорация наотрез отказалась. Местная полиция провела проверку и официально подтвердила, что причиной возгорания стал именно бракованный аккумулятор iPhone 17 Pro Max.

Сейчас пострадавшая пытается добиться от американского производителя хотя бы возврата денег за сам телефон. Ситуация осложняется тем, что покупка была совершена за границей, а официальные сервисные центры Apple в Саудовской Аравии не спешат идти навстречу клиентке.

Ранее сообщалось, что Apple заблокировала тысячи аккаунтов россиян из-за совпадения имен с подсанкционными лицами.