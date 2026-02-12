Apple заблокировала тысячи аккаунтов россиян из-за совпадения имен с подсанкционными лицами

Не менее 10 тыс. граждан России рискуют потерять доступ к своим учетным записям Apple из-за автоматической сверки с базами данных санкционных лиц США и Европейского союза (ЕС), пишет телеграм-канал SHOT. Владельцы айфонов массово жалуются на блокировку или полное удаление их Apple ID.

Пострадавшие рассказали, что при попытке войти в свой профиль они видят требование подтвердить личность. Компания запрашивает фотографию паспорта или иного удостоверяющего документа.

Без прохождения этой процедуры невозможно совершать покупки в магазине приложений, заходить в облачное хранилище iCloud и пользоваться игровым центром Game Center. Некоторые пользователи также сообщили, что не могут отвязать свой телефонный номер от заблокированного аккаунта, чтобы создать новый.

Под автоматическую блокировку попадают учетные записи, в которых имя и фамилия владельца полностью совпадают с именем и фамилией человека, внесенного в санкционные перечни.

Эксперты объяснили, что подобные проблем связаны с результатами работы алгоритмов, которые сверяют данные пользователей с международными базами ограничительных списков. Система не учитывает, что полных тезок у фигурантов санкций могут быть тысячи.

В сложившейся ситуации владельцы заблокированных устройств вынуждены либо доказывать свою непричастность, отправляя личные документы в службу поддержки, либо полностью переходить на новую учетную запись. Однако в последнем случае они рискуют потерять все купленные ранее приложения и сохраненные в облаке данные.

