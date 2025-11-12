Новый многомиллиардный процесс начался против осужденного экс-чиновника Лавленцева

Спустя год после вынесения первого обвинительного приговора бывшему чиновнику Владимиру Лавленцеву, осужденному на 13 лет колонии за хищение 3,3 млрд рублей, в Москве стартовал новый масштабный судебный процесс. На этот раз ему предъявлены обвинения в особо крупной растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, что раскрывает более сложные и долговременные схемы его деятельности. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Согласно позиции следствия, после ухода из правительства Петербурга в 2014 году Лавленцев не прекратил свою деятельность, а создал разветвленную сеть подконтрольных строительных компаний. Через такие фирмы, как «Горкапстрой», «Горка инжиниринг» и «Строй-альянс», по фиктивным договорам займа и оказания услуг происходил вывод мультимиллиардных средств. Одним из ключевых эпизодов стало получение займов на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей от компании «Стройтрансгаз», которые, по версии обвинения, не планировалось возвращать.

Финансовые потоки направлялись в различные проекты, включая фиктивные договоры на строительный контроль автомагистрали М-12 и объектов культурного наследия в нескольких городах России. Общий ущерб от новых эпизодов, по данным следствия, достигает почти 3 млрд рублей, что подтверждается соответствующими гражданскими исками.

Несмотря на позицию защиты, полностью отрицающую вину Лавленцева и его связь с указанными компаниями, данный процесс рассматривается как одно из самых громких дел последних лет. Его итогом может стать не только ужесточение наказания для экс-чиновника, но и потенциальное раскрытие более масштабных коррупционных схем с участием других влиятельных лиц.

Ранее сообщалось, что у экс-мэра Сочи Копайгородского изъяли элитное вино, иконы и оружие.