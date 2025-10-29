Вино за 2 млн рублей и дорогие иконы: что еще нашли у экс-мэра Сочи Копайгородского при обысках?

Генеральная прокуратура РФ требует конфисковать у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского активы на 1,7 млрд руб., пишет РИА Новости.

При этом список изъятого имущества экс-чиновника раскрывает необычные пристрастия к оружию и алкогольным напиткам.

Следователи обнаружили у Копайгородского элитные вина, включая Romanee-Conti за 2 млн руб., Petrus Pomerol за 700 тыс. руб. и Chateau Mouton Rothschild за 600 тыс. руб.

Помимо алкоголя, в его кабинете нашли коллекцию оружия — кремневое ружье из дамасской стали за 300 тыс. руб. и два дорожных пистолета.

Особое место в описи заняли 25 икон, среди которых оказались образы Святого Федора Стратилата и Святого Пантелеймона стоимостью 90 тыс. руб. каждый.

Также правоохранители изъяли набор для сервировки за полмиллиона рублей, аллегорические портреты льва и кота по 200 тыс. руб. каждый и редкую книгу «Сказания о Русской земле» за 209 тыс. руб.

Иск об изъятии имущества ГП направила в Хостинский районный суд Сочи. Речь идет о 77 объектах недвижимости, оформленных на родственников Копайгородского. В качестве соответчиков привлечены его супруга и мать.

