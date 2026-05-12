Новый развод мошенников: эксперт по ЖКХ предупредил, что клик по ссылке может стоить доступа к «Госуслугам»

Представьте: приходит сообщение — «у вас нарушение земельного законодательства, оплатите штраф со скидкой». Красивая ссылка, жуткие угрозы и шанс сэкономить. Звучит как подарок, но на деле это новая схема мошенников, которую уже зафиксировало МВД. Злоумышленники давят на страх и жадность одновременно: просрочите — будет хуже, заплатите сейчас — дешевле. Цель — заставить человека кликнуть на ссылку, после чего украсть доступ к «Госуслугам» и ко всем данным, которые там хранятся. Эксперт по ЖКХ Виктор Федорук в беседе с Pravda.Ru объяснил , как не попасться и отличить фейк от реальной проверки.

По его словам, в нормальной, законной процедуре все устроено иначе. Никто не присылает вам штраф как молнию с неба. Все начинается с протокола, который составляет контролирующая организация. Этот документ вам обязаны вручить лично или заказным письмом, и вы имеете право в течение десяти дней его обжаловать, объяснить ситуацию, привести контраргументы. Только после того, как протокол подписан, согласован и не оспорен — назначается штраф. То есть человека сначала уведомляют о претензии, дают время на разбирательства, и только потом — наказание деньгами. Поэтому если вам сразу, без предупреждений и протоколов, приходит квитанция — это гарантированно обман.

Что же делать, если пришло подозрительное сообщение? Эксперт советует не паниковать, не кликать на ссылки и не вводить данные. Не платить, даже если обещают 50%-ю скидку. Вместо этого в спокойном режиме взять название организации, от имени которой поступила «квитанция» — Росреестр, земельный комитет, муниципалитет — и найти ее официальный сайт через поиск, а не по ссылке из письма. Позвонить по указанному там телефону или написать в приемную, уточнить, выносилось ли в отношении вас предписание. Как правило, настоящие уведомления приходят добрым старым заказным письмом по почте, а не сообщением с угрозами. В большинстве случаев окажется, что никакого нарушения нет, а штраф — липа.

По его мнению, закон дает вам десять дней на обжалование до того, как потребуют денег. Это ваше конституционное право. Если его нарушают — перед вами мошенники. Не ведитесь на срочность и выгодные предложения. Остановитесь, проверьте, позвоните в официальные органы. Потому что один клик по красивой ссылке может стоить не условного штрафа, а реального взлома «Госуслуг» с куда более тяжелыми последствиями. Бдительность сейчас — лучшая защита.

