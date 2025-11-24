В Ярославле анонсировано открытие стриптиз-клуба GQ, претендующего на статус элитного заведения для состоятельной публики. Рекламная кампания нового проекта обещает посетителям интимную атмосферу, выступления танцовщиц со всей России и реализацию самых откровенных фантазий. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Это вызывает закономерные ассоциации с одноименным заведением, работавшим в городе в 1990-х годах, хотя организаторы позиционируют проект как совершенно новый. Акцент на эксклюзивности и высоком статусе гостей формирует образ закрытого клуба для избранных.

Особое внимание привлекает время запуска такого заведения на фоне продолжающейся специальной военной операции. Контраст между премиальным развлекательным проектом и общей мобилизационной атмосферой в стране выглядит особенно заметным.

Итогом становится возникновение закономерных вопросов не только о содержательной концепции заведения, но и о его реальных владельцах, решивших инвестировать в подобный бизнес в текущих исторических реалиях.

