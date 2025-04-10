В Красноярске 64-летняя горожанка создала группу для вовлечения женщин в проституцию

По версии следствия, 64-летняя горожанка создала группу для вовлечения женщин в проституцию. К ней присоединились три женщины разного возраста. Они арендовали помещение. Для отвлечения внимания заявили об открытии массажного салона и стриптиз-клуба. Вступить в клуб могла любая женщина.

«Одна приводила другую, вторая третью и так далее», — уточнил «ПМ».

По версии следствия, организаторы не оказывали интимные услуги. Они занимались административной работой: искали девушек и клиентов, распространяли информацию о своем салоне, контролировали дисциплину, распределяли бюджет, брали деньги с клиентов, вели запись оказанных услуг, консультировали посетителей. Проституцией занимались около 20 женщин. В СК рассказали «ПМ», что несовершеннолетних к проституции не привлекали.

По данным издания, 64-летнюю организатора арестовали. Горожанок в возрасте от 24 до 37 лет, которые занимались организационными вопросами, задержали. В ближайшее время суд установит для них меру пресечения. В региональном СК проинформировали о возбуждении уголовного дела.

«В зависимости от участия каждой они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенного организованной группой)», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Жан-Клода Ван Дамма обвинили в растлении несовершеннолетних.