Новый законопроект: Клименко раскрыл, как будет работать защита пенсионеров от мошеннических звонков

Пожилые россияне вскоре могут оказаться в информационной «тишине»: в рамках нового законопроекта о борьбе с мошенниками предлагается ограничить для граждан старше 60 лет входящие звонки из-за границы на стационарные телефоны. Детям, в свою очередь, хотят запретить получать СМС для авторизации — еще один привычный канал, через который злоумышленники получают доступ к данным. Идея на первый взгляд логичная: отсечь основной поток звонков из зарубежных колл-центров, где работают те самые «лжесотрудники банков» и «представители следственных комитетов». Но поможет ли такая блокировка на самом деле или создаст новые неудобства для тех, кого призвана защищать?

Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире Общественной Службы Новостей назвал предложение технически реализуемым. По его словам, государство уже накопило опыт с самозапретами разного свойства: от привязки сим-карт к «Госуслугам» до запрета на кредитование. Логика везде одна — сначала установить жесткие ограничения для всех, а потом дать возможность тем, кому это действительно нужно, снять их самостоятельно. Для пенсионеров, которые чаще всего становятся жертвами телефонных мошенников, такой фильтр мог бы стать надежной защитой: звонок из-за рубежа просто не дойдет, и даже самый изощренный сценарий развода останется нереализованным.

Однако Клименко обращает внимание на деталь, которая может оказаться критически важной. Понятие «звонок из-за границы» сегодня слишком абстрактно: за ним стоят десятки стран, и далеко не все они — источники мошеннических атак. Если у пенсионера дети или внуки живут в Австралии, Израиле или Китае, то глухая блокировка всех международных номеров создаст серьезные проблемы с общением. Эксперт предлагает более гибкий подход: разрешить пожилым людям самостоятельно настраивать страновой таргетинг, выбирая, из каких именно государств звонки можно принимать. Тогда система будет пропускать вызовы от родственников, но блокировать поток злоумышленников из «серых» зон.

По его словам, техническая сторона вопроса давно перестала быть препятствием — операторы связи могут реализовать такую фильтрацию уже сейчас. Но эффективность меры будет напрямую зависеть от того, насколько гибко ее настроят. Глухой запрет «всего из-за рубежа» для всех пенсионеров подряд может обернуться не защитой, а изоляцией. А вот если операторам вменят в обязанность пропускать звонки только после явного согласия абонента, причем с возможностью точечно разрешать вызовы из конкретных стран, это превратит сырую инициативу в действительно работающий инструмент. В любом случае, сам факт того, что государство пытается решить проблему мошенничества не очередными предупреждениями, а на уровне сетевой инфраструктуры, — уже серьезный шаг вперед.

