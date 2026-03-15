Письма от ПФР нужно сразу удалять: главную опасность сообщений из Пенсионного фонд раскрыли

Эксперты платформы «Мошеловка» предупреждают о новой волне кибератак на пожилых людей. Злоумышленники создают поддельные аккаунты ведомств в мессенджерах, чтобы похитить персональные данные жертв. Об этом он сказал в беседе с «РИА Новости» .

Специалисты платформы «Мошеловка» Общероссийского народного фронта зафиксировали активизацию киберпреступников, использующих мессенджеры для обмана пенсионеров. Как сообщил 15 марта эксперт организации Галактион Кучава, аферисты создают фейковые страницы, маскируясь под официальные каналы Пенсионного фонда или Росфинмониторинга.

По словам Кучавы, наблюдается эволюция каналов связи, используемых злоумышленниками: если ранее преступления совершались преимущественно посредством стандартных телефонных звонков, то теперь основной удар сместился в сторону популярных мессенджеров. Эксперт подчеркнул, что данная мошенническая схема расширила свою географию и была зафиксирована в новых регионах, в том числе на территории Донецкой Народной Республики.

Галактион Кучава также напомнил гражданам о важном юридическом факте: с начала 2023 года Пенсионный фонд России прекратил свое существование как отдельная структура. В связи с этим эксперт акцентировал внимание на том, что любые сообщения или уведомления, поступающие от имени ПФР, являются подделкой, а их цель — выманивание личных данных.