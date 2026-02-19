Нож на парте: в Пермском крае школьник нанес сверстнику тяжелые ранения

В городе Александровске Пермского края произошло чрезвычайное происшествие: ученик седьмого класса нанес ножевое ранение своему сверстнику. Инцидент случился в школе № 1. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил в своем Telegram-канале, что состояние пострадавшего подростка оценивается как тяжелое.

В настоящее время ребенка экстренно эвакуируют в Березники. Для оказания помощи из Перми готовится вылететь санитарная авиация с бригадой анестезиологов и торакальным хирургом на борту. Глава региона подчеркнул, что власти делают все возможное для спасения пострадавшего.

Одноклассникам оказывается психологическая поддержка специалистами. На месте происшествия работают правоохранительные органы, выясняются обстоятельства случившегося.