Нож, толпа и камеры: на саратовской заправке избили двоих

В Саратовской области расследуют уголовное дело о вооруженном нападении на автозаправочной станции в Новоузенске. По информации регионального следственного управления, инцидент произошел 9 января на АЗС «Роснефть».

По версии следствия, двое взрослых и несовершеннолетний напали на мужчин 26 и 35 лет. Дело возбуждено по статье о хулиганстве с применением насилия. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что нападавшие использовали нож.

Задержание троих фигурантов провели сотрудники регионального УФСБ при силовой поддержке Росгвардии и участии оперативников «Центра Э».

В социальных сетях ранее появились кадры с камер видеонаблюдения, запечатлевшие момент нападения. На видео видно, что сначала агрессоров пытались остановить, но они продолжили действия. Одному из потерпевших удалось укрыться в здании АЗС, второго избивала толпа.

По данным пабликов, задержанные являются уроженцами одной из республик Северного Кавказа. Причина конфликта официально не называется.