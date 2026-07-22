Нож в рюкзаке и сыр с колбасой: как ограбление на ₽6000 закончилось погоней в Подмосковье

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в открытом хищении продуктов из супермаркета в Южном Бутово. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В полицию обратился охранник магазина на Веневской улице. По его словам, посетитель сложил в рюкзак сырную и мясную продукцию и попытался уйти без оплаты. На выходе сотрудник попробовал остановить злоумышленника, но заметил в рюкзаке нож и был вынужден отступить. Ущерб составил ₽6000.

Подозреваемого задержали на территории Московской области. При нем обнаружили нож и часть похищенного — остальными продуктами он уже успел распорядиться по своему усмотрению. Дознаватель ОМВД по району Южное Бутово возбудил уголовное дело по статье о грабеже. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде.