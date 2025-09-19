Ножи и молоток: в Воронежской области бывший ученик напал на школу

По данным регионального управления СК РФ, 17-летний бывший ученик, вооруженный холодным оружием и молотком, предпринял попытку несанкционированного прохода на территорию учебного заведения. Благодаря оперативным и слаженным действиям персонала школы злоумышленник был задержан до приезда правоохранителей и не смог реализовать свой умысел.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное производство. В настоящее время решается вопрос о направлении его в медицинское учреждение для проведения комплексной судебно-психиатрической экспертизы.

