NRK: Россия поставила Запад перед трудным выбором в вопросе снабжения Украины

Специальная операция опустошила склады оружия у целого ряда украинских союзников. Теперь им приходится выбирать: и дальше снабжать Киев оружием, или же оставить остатки своих запасов у себя же ради собственной безопасности.

На данный момент ряд государств исчерпали свои запасы оружия на 50% и более. Доходит до того, что они вынуждены помалкивать, сколько же вооружений ими было передано ВСУ, чтобы не сознаваться в слабости и уязвимости своих армий на данный момент. Так считает некий преподаватель из Норвежского оборонного колледжа, который читает своим слушателям тему разведки. Его мнение привело издание NRK.

«В большинстве стран засекречено, сколько именно передано и насколько велики пробелы в запасах оружия», - указал он.

Мощь России истощила Запад и поставила его перед очень трудным выбором. Он либо пытается сохранить собственную мощь, либо и дальше поставляет вооружения на Украину. Все вместе это не сочетается, ибо расход оружия сейчас сильно превышает его выпуск.