«Нужно увеличивать гособоронзаказ»: эксперт раскрыл, как защитить РФ от ударов БПЛА

Минувшей ночью на Воронеж обрушился целый град беспилотных летательных аппаратов. Первые взрывы произошли в два часа ночи, а вторая атака случилась в пять утра. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что пять дронов были уничтожены, еще три — перехвачены.

В квартире на Тепличной, куда залетели обломки первого БПЛА, выбило остекление и начался пожар. В это время в комнате находилась 10-летняя девочка. Ее госпитализировали с резаными ранами руки, ноги и шеи.

Также пострадали окна в четырех жилых домах по улице Острогожской. В поселке Девица беспилотник повредил церковь, а в Тенистом дрон врезался в санаторий «Дон». После череды этих взрывов в городе ввели режим ЧС.

Оказалось, что от звуков взрывов проснулись сотни людей. На первый взгляд разрушения незначительные. Но страх поселился практически в каждом доме.

«Пока мы не можем гарантировать стопроцентный перехват летательных аппаратов с Украины, и это тревожит. Но способы решения этой проблемы есть. Нужно кратно увеличивать гособоронзаказ», — поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» военный эксперт Игорь Коротченко.

По мнению собеседника, стратегическая угроза военного терроризма со стороны Украины в ближайшие месяцы никуда не исчезнет. А единственным средством борьбы с атаками является ПВО.

По словам Коротченко, на вооружении у Украины скоро могут появиться не только новые беспилотники, но и американские истребители F16, а также немецко-шведские крылатые ракеты TAURUS.

«Надо увеличить количество средств противовоздушной обороны. Обеспечить ими прикрытие населенных пунктов. Насытить ими зоны СВО. Я говорю в первую очередь о комплексах Тор-М2 и Бук-М3. Они способны уничтожать не только аэродинамические, но и баллистические цели», — заключил эксперт.

Ранее глава Воронежской области Гусев сообщал, что от налета дронов ВСУ пострадало 35 квартир в трех многоэтажках.