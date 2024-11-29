NYT: ХАМАС обсуждает возможные уступки Израилю

Руководители движения ХАМАС в данный момент ведут обсуждение возможных уступок, которые могут быть сделаны Израилю. Об этом рассказала газета The New York Times.

По сведениям журналистов, в ХАМАС думают, что израильтяне попытаются его принудить к полной капитуляции. На это группировка явно не готова. Но в ней стали обсуждать те уступки, которые могли бы быть сделаны Тель-Авиву. В частности, Израилю могут разрешить присутствие в приграничном районе, который находится между Газой и Египтом. Это место известно под названием Филадельфийский коридор, и до сих пор ХАМАС настаивало на том, что израильтяне не должны контролировать его.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху пообещал, что ЦАХАЛ начнет полномасштабные боевые действия в расположенном рядом Ливане, если там произойдет срыв режима прекращения огня. В случае неудачи попытки установить мир Израиль применит силу.