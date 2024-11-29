Нетаньяху пригрозил полномасштабной войной, если «Хезболла» сорвет режим прекращения огня

Израиль начнет полномасштабные военные действия в соседнем Ливане, если будет срыв объявленного накануне режима прекращения огня. Об этом в эфире 14-го канала местного телевидения заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Несколькими днями ранее в силу вступил режим прекращения огня в Ливане, которому предшествовали более года непрерывной эскалации с Израилем и правящей ливанской группировки «Хезболла».

Как подчеркнул Нетаньяху, ЦАХАЛ получила соответствующий приказ начать незамедлительные военные действия, если ситуация мирного урегулирования вновь выйдет из-под контроля.

«Мы воспользуемся прекращением огня. Я не говорил об окончании войны, а лишь о прекращении огня… оно может быть коротким… мы применяем силу. Если потребуется, я дал директиву Армии обороны Израиля — (начать — прим. ред.) полномасштабную войну в случае серьезного нарушения этой схемы прекращения огня», — заявил израильский премьер.

Нетаньяху также добавил, что прекращение огня Тель-Авив намерен использовать для перевооружения израильской армии и обновления сил.

Ранее лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал казнить израильского премьер-министра Нетаньяху.