На некоторых украинских военных сильно повлиял отказ Соединенных Штатов отправлять Киеву помощь. В связи с этим они начали дезертировать из ВСУ. Об этом сообщил украинский капитан Олег Войцеховский в своем интервью изданию The New York Times.

Сам Войцеховский служит в подразделении, которое занимается обслуживанием и запуском беспилотных летательных аппаратов. Он указал, что в армии все чаще проявляются тревожные настроения, связанные с дефицитом снарядов. Это происходит из-за прекращения помощи со стороны США. Военнослужащие перестают верить в победу Украины, и поэтому дезертируют из армии.

«Число дезертиров невелико, но постоянно», - заявил офицер.

Ранее западная пресса допустила, что Киев столкнется с серьезным дефицитом финансовых средств. Это приведет к тому, что правительство запустит выпуск собственных денег. Это существенно приблизит возможность возникновения кризиса из-за возросшей инфляции.