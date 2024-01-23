WSJ: Украина начнет печатать деньги и задерживать зарплаты без западной помощи

Власти Украины будут задерживать зарплаты своим гражданам и печатать деньги без помощи западных партнеров, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что государству придется прибегнуть к болезненным экономическим мерам.

Как пишет издание, в 2024 году Украина столкнется с дефицитом финансовых средств в размере больше 40 миллиардов долларов. Отмечается, что изначально США и страны Европейского союза (ЕС) должны были выделить на нужды Киева порядка 30 миллиардов долларов, таким образом закрыв часть недостатка.

По информации источника газеты, правительство Украины сможет собрать только 8 миллиардов долларов за счет задержек зарплат и займов у банков и инвесторов. В дальнейшем, подчеркивает источник, такие меры могут привести к необходимости эмиссии денег, и риски кризиса возрастут. Кроме того, пишет WJ, задержка западной помощи также негативно отразится на ситуацию на фронте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские пенсионеры могут лишиться пенсий из-за того, что Запад не выделяет средства. Глава украинского государства в очередной раз призвал своих партнеров оказать помощь.

Западная пресса все чаще пишет о том, что партнеры Киева устали от конфликта на Украине. Отмечалось, что этому поспособствовали неудачные результаты украинского контрнаступа, а также обострение палестино-израильского конфликта.

Ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко начал умолять Германию выделить помощь из-за критического положения ВСУ.