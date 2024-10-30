NYT: США на опыте российско-украинского конфликта готовятся к столкновению с Китаем

Американская армия, долгое время сосредоточенная на конфликтах с малыми державами, сталкивается с необходимостью адаптации в свете возможной войны с Китаем, также учитывая уроки из российско-украинского конфликта, сообщила газета The New York Times (NYT).

Издание подчеркивает, что такая война, даже без применения ядерного оружия, прокатится по земле, морю, воздуху и космосу.

Вероятнее всего, в конфликт могут быть втянуты и другие крупные державы, а потери США окажутся значительно выше, чем в предыдущих самых кровопролитных войнах.

NYT обращает внимание на то, что, в отличие от «Талибана» (запрещенной в России террористической организации) и других ближневосточных групп, Китай не уступит США в вооружении и спутниковой разведке.

Для проверки оперативности развертывания сил, солдаты 25-й пехотной дивизии совместно с союзниками из Японии, Австралии и Индонезии проводили учения на Тихом океане, тренируясь спускаться по веревкам в джунглях и восходить по сложной местности с оборудованием.

На Гавайях экипажи армейских кораблей отрабатывали различные методы выгрузки техники, а военнослужащие обучались маскировке командных пунктов с компьютерными системами недалеко от Оаху.

Ранее Дэн Куэйл, бывший вице-президент США во времена Джорджа Буша-старшего, в своей статье для Wall Street Journal отметил, что армия США полагается на корабли и самолеты, которые были модернизированы еще несколько десятилетий назад.

В то же время Китай обходит американские вложения в передовые технологии, включая автономные системы, гиперзвуковые и кибернетические вооружения, а также космическую технику.