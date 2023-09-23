NYT: украинская армия на юге страны не добилась никакого успеха

Американское издание The New York Times рассказало о тревожном состоянии ВСУ как минимум на одном из участков фронта. Военнослужащие в подразделениях, которые наступают на юге, вымотаны, им необходима передышка в несколько недель. Это же время понадобится на доставку в части новой боевой техники.

Журналисты сообщили об этом со ссылкой на мнение неназванных американских чиновников. Они же добавили, что российские минные поля в зоне боевых действий показали свою очень высокую степень эффективности. Все попытки преодолеть линию обороны ВС РФ неизменно приводят к высоким потерям украинцев, и это сильно тревожит правительство Зеленского.