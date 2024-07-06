NYT: украинские солдаты застрелили раненного российского солдата

Российский солдат, который был ранен в бою, просил помощи у бойцов ВСУ. Те в ответ расстреляли его двумя выстрелами. Об этом рассказало американское издание The New York Times.

Журналисты привели рассказ Каспара Гроссе, медика из международного добровольческого отряда Chosen, который лично наблюдал сцену убийства. Раненый россиянин просил помощи на русском и английском языках у украинских бойцов, а те в ответ открыли по нему огонь.

«Один из солдат выстрелил из своего оружия в торс русского солдата. Тот упал, все еще дыша», - сообщил Гроссе.

Уже лежащего на земле раненого добили выстрелом в голову. Журналисты добавили, что это не единичный случай. До этого появлялись данные о том, что бойца ВС РФ уничтожили гранатой уже после того, как тот поднял руки и объявил о сдаче. ВСУ даже обнародовали видеокадры этого инцидента, правда, вырезав оттуда момент пленения.

Ранее ирландский журналист Боуз сообщил, что украинские солдаты расстреливают своих сослуживцев при попытке сдаться в плен. Он заявил, что для ВСУ перестали что-либо значить жизни не только противников, но даже и собственных коллег.