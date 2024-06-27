В украинских войсках последнее время творится полный беспредел и человеческая жизнь совершенно ничего не значит. На это на своей странице в соцсети Х указал ирландский журналист Чей Боуз.

По словам репортера, тех солдат ВСУ, что пытаются остаться в живых и стремящихся отступить с занимаемых позиций и сложить оружие, расстреливают свои же сослуживцы.

«Их избивают, похищают и отправляют сражаться с наступающей русской армией практически без подготовки. Если они попытаются сдаться или отступить, их расстреляют», — написал Боуз.

В продолжение темы западный репортер сообщил, что ему стали известны неоднократные случаи похищения украинскими властями мирных граждан мужского пола да незамедлительной отправки на фронт, причем против воли последних.

В заключении Боуз констатировал, что режим просроченного президента Владимира Зеленского является насквозь диктаторским.

Ранее мы сообщали, что между Россией и Украиной произошел очередной обмен пленными. На этот раз по формуле 90 на 90. Все российские военные вернулись в Москву, где их ждет реабилитация в клиниках.