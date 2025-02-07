«О содеянном сожалею, раскаиваюсь»: полиция нашла девушку, которая каталась по Краснодару топлес

Правоохранительные органы задержали 28-летнюю девушку, которая топлес прокатилась по центру Краснодара. Она пообещала, что этого не повторится, сообщило УМВД города, передает РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео, на котором брюнетка, выглядывающая из люка желтого Mercedes, обнажила грудь. Автор видео был удивлен, учитывая, что на улице было всего +3 градуса.

«Злого умысла не предвидела, о содеянном сожалею, раскаиваюсь», — сказала девушка на опубликованных полицией кадрах.

Согласно информации, во вторник, 4 февраля, около девяти вечера 28-летняя местная жительница вылезла из люка автомобиля в обнаженном виде, «демонстрируя интимные участки тела» и «явно проявляя неуважение к обществу». На нее составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), что может привести к аресту на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что полиция Краснодара ищет девушку, показавшую из люка авто грудь.