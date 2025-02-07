Полиция Краснодара ищет девушку, показавшую из люка авто грудь

В соцсетях появилось видео, где девушка, показавшаяся из люка желтого Mercedes, демонстрирует обнаженную грудь. Автор ролика при этом удивляется, что на улице всего +3 градуса.

Видео привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов Краснодарского края.

Девушку ищут. Как сообщает УМВД по краевой столице, ей грозит административная ответственность в виде ареста сроком до 15 суток по статье «Мелкое хулиганство».

В ходе проверки также планируется установить личность водителя. Ему грозит административный штраф в размере 2000 руб. за перевозку пассажиров вне кабины.

Ранее сообщалось о том, что московский пенсионер ударил жену табуреткой из-за котлет.