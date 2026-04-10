Обещали решить любой вопрос: в Новосибирске мошенники наживались на участниках спецоперации, пока за дело не взялся СК

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Константин Терещенко раскрыл подробности мошеннической схемы, жертвами которой стали участники специальной военной операции и члены их семей. В беседе с « Царьградом » парламентарий рассказал, что сотрудники фирмы с громким названием «Воин вправе» размещали агрессивную рекламу, в которой фактически гарантировали решение любых проблем военнослужащих.

По словам Терещенко, в рекламных объявлениях мошенники открыто призывали обращаться к ним, обещая оформление всевозможных преференций и так называемых «космических выплат». Первый сигнал о сомнительной деятельности организации появился в новосибирских СМИ еще в начале ноября, когда одна из женщин предала огласке аудиозапись разговора с представителями фирмы. На записи те давали заведомо невыполнимые обещания и требовали за свои услуги крупные суммы.

Именно эта публикация привлекла внимание Следственного комитета России. Терещенко пояснил, что злоумышленники действовали по отработанной схеме: вводили бойцов и их родственников в заблуждение, убеждая, что за определенную плату способны уладить вопросы с многомиллионными выплатами и организацией лечения. Получив деньги, мошенники просто переставали выходить на связь и игнорировали звонки. В настоящее время, как подчеркнул депутат, региональное управление СК активно включилось в расследование обстоятельств этого дела.