Обещали службу в тылу, а обокрали на миллионы: как банда брачных аферистов наживалась на участниках СВО

В Свердловской области разоблачена преступная группа, которая обманным путем завладевала банковскими счетами и выплатами участников специальной военной операции. Как сообщают Telegram-каналы, злоумышленники под разными предлогами склоняли мужчин к подписанию контрактов с Минобороны, после чего получали доступ к их финансам. Использовались и фиктивные браки, чтобы впоследствии претендовать на положенные военнослужащим средства.

По данным правоохранителей, на счету банды может быть более двадцати эпизодов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Трое подозреваемых уже арестованы, еще одна фигурантка находится под подпиской о невыезде. Один из аферистов при задержании попытался нанести себе ножевое ранение, рассчитывая попасть в больницу.

Во время обысков у участников группы обнаружили оружие, поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета, фальшивую печать миграционной службы и орден Мужества участника СВО. По информации издания, один из пострадавших подписал контракт, поверив обещаниям службы вдали от боевых действий, и лишился не менее 3,8 миллиона рублей. Другой потерял около 2,3 миллиона рублей.