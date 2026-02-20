Обезболивающее на грани жизни: как две недели в больнице спасали почки екатеринбурженки

Жительница Екатеринбурга едва не лишилась почек после бесконтрольного приема обезболивающих, которые ей порекомендовал врач после пластической операции. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

48-летняя женщина перенесла хирургическое вмешательство и для снятия боли использовала безрецептурные анальгетики. Однако она существенно превышала рекомендованные производителем дозировки. Спустя три дня у нее появились отеки, поднялась температура и сократился объем выделяемой мочи. Обратившись к специалистам, пациентка получила назначение антибиотиков, но это лишь усугубило ситуацию.

«В результате мочеиспускание практически прекратилось, артериальное давление упало до критических значений», — сообщается в публикации.

С таким состоянием женщина была экстренно госпитализирована. Врачи диагностировали у нее острую почечную недостаточность. Потребовалось более двух недель интенсивной терапии, чтобы восстановить функции почек. В настоящий момент пациентка выписана из стационара и продолжает лечение амбулаторно.