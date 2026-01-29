Обгоревшие и расчлененные останки: что обнаружили на окраине села в Дагестане

В Дагестане найдены останки 36-летней Мальвины Магомедовой, которая пропала 23 января. Обгоревшие и расчлененные останки были обнаружены на окраине села Чухверкент в Сулейман-Стальском районе, пишут в Telegram-каналах.

Как сообщают правоохранительные органы, страшная находка была сделана сотрудниками уголовного розыска. Женщина ушла из своего дома в селении Джалган Дербентского района и не вернулась. Ее исчезновение сразу вызвало тревогу у родных.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Эксперты проводят необходимые исследования, чтобы установить точную причину смерти и идентифицировать личность погибшей. В ГУ МВД по региону возбуждено уголовное дело, ход расследования берется на особый контроль.