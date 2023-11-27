Объяснены загадочные результаты осмотра тел погибших во период мегашторма в Краснодарском крае
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Мужчины, тела которых были найдены на Черноморском побережье в Сочи и Новороссийске, могли умереть еще до начала сильного шторма. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что давность смерти мужчины, который был обнаружен на набережной Сочи, примерно, два-три дня, а обнаруженного в Новороссийске — неделя.
Уточняется, что на данный момент проводятся дополнительные экспертизы, устанавливаются время и конкретные причины их смерти.