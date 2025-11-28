«Облако фиолетового дыма над ракетной базой»: мощный взрыв прогремел в Оренбургской области

В городе Ясный в Оренбургской области, расположенном недалеко от казахстанской границы, произошел мощный взрыв, сообщил портал Azh.kz. Местные жители сообщили о необычном явлении — взрыв сопровождался облаком фиолетового дыма, поднявшимся в небо.

Некоторые очевидцы утверждают, что наблюдали разрушение некого объекта в воздухе. Казахстанское издание ArbatMedia сообщило о возможной связи инцидента с деятельностью расположенного в том районе космодрома «Ясный».

Отмечается, что федеральные структуры воздержались от официальных комментариев относительно взрыва. Представители Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) заверили, что ситуация находится под контролем, а угрозы для жизни местных жителей не существует.

Космодром «Ясный» является одним из 11 российских объектов, предназначенных для запуска ракет наземного базирования большой дальности. В 2023 году здесь началось перевооружение на перспективный ракетный комплекс «Авангард».

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что данная система способна «обнулить» инвестиции США в развитие противоракетной обороны.

