Спасатели завершили поисковую операцию на месте обрушения ангара в Южно-Сахалинске

Все трое мужчин находились в непосредственной близости друг от друга — в пределах одного-двух квадратных метров под обломками разрушившегося здания. К 22:00 мск по местному времени поисково-спасательная операция была полностью завершена.

Четверо рабочих, оказавшихся под обрушившимися конструкциями, выжили, но получили тяжелые травмы. Медики диагностировали у троих из них компрессионные переломы позвоночника различной степени тяжести. Еще одного человека доставили в больницу с переломом нижней челюсти.

В поисково-спасательной операции участвовали 70 специалистов и волонтеров, а также 18 единиц спецтехники. Для поиска выживших под завалами привлекли кинологический, а для разбора крупных конструкций проводилась тяжелая инженерная техника.

