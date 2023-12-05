Областной форум в честь Международного дня добровольца прошел в Балашихе

Региональный форум в честь Международного дня добровольца состоялся в Балашихе, сообщили в областном управлении МЧС. В мероприятии приняли участие пожарные, спасатели, поисковики, а также представители власти.

В рамках форума вручили награды победителям конкурсов на лучшую добровольную пожарную команду и на лучшего добровольного пожарного. Также наградили спасателей и добровольцев.

Помимо этого, провели церемонию крепления полотнища знамени Добровольной пожарной команды Балашихи и ряд памятных мероприятий.

На форуме работала выставка пожарно-спасательной техники. Также были организованы тематические интерактивные площадки для маленьких посетителей.