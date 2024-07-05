Обливший серной кислотой двух жительниц Подмосковья предстанет перед судом

Надзорное ведомство уже направило дело в суд для применения в отношении фигуранта принудительной меры медицинского характера.

Все произошло в апреле этого года в рабочем поселке Монино под Щелково. Мужчина подошел к шестнадцатилетней девушке и облил ее химической жидкостью, затем он облил этим же средством случайную прохожую.

У потерпевших — химические ожоги лица и тела. Согласно заключению комиссии экспертов, нападавший страдает психическим расстройством, в момент совершения преступления он не осознавал, что делает. В настоящее время фигурант заключен под стражу.