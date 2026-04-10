В Волгоградская область в результате массированного налета беспилотников были повреждены объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, а также частные дома. О последствиях сообщил глава региона Андрей Бочаров.

По информации властей, в Суровикинском районе пострадали пять частных домовладений. Кроме того, в Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение обломков беспилотников на улицах Столетова и Фадеева. При этом возгораний и пострадавших удалось избежать.

Губернатор отметил, что атака была направлена на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры региона. В настоящее время на местах работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий и восстановлением повреждений.

Ранее жители города сообщали о серии громких звуков, прозвучавших в ночное время. По их словам, было слышно около восьми взрывов, а беспилотники, предположительно, двигались на небольшой высоте, в том числе вдоль русла Волги.

До этого военный обозреватель пояснил, почему киевский режим системно уничтожает школы и храмы.