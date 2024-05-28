Обломки БПЛА в Балашихе задели двух человек, один из них госпитализирован
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Обломки сбитого беспилотника в подмосковной Балашихе задели двух мужчин, сообщил в своих соцсетях глава городского округа Сергей Юров.
Одному пострадавшему помощь оказали на месте, второго — госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни нет.
По словам Сергея Юрова, осколки БПЛА повредили жилой дом, где находились пожилая пара, их дочь и внучка. Они не пострадали.
Людям окажут всю необходимую помощь по восстановлению дома, подчеркнул глава муниципалитета. Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что беспилотник был сбит средствами ПВО накануне около девяти часов вечера.