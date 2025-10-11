Обломки БПЛА ВСУ упали на жилые дома, школу и детсад в Волгограде

В Волгограде обломки дронов упали на три жилых дома, школу и детский сад, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров через Телеграм-канал администрации.

По словам Бочарова, один из пенсионеров пострадал от осколков разбитого окна. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, и, по словам губернатора, его жизни ничего не угрожает.

«Силами ПВО отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла», — приводятся слова чиновника.

На месте происшествия задействованы специализированные службы. Губернатор дал указания по созданию временного убежища для жителей поврежденных квартир.