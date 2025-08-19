Обломки дрона обрушились на больницу в Волгограде
Возгорания в больнице и на НПЗ: раскрыты подробности ночной атаки на Волгоград
Фото: [flickr.com]
В Волгограде фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на здание больницы и промзону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), спровоцировав возгорания.
Об этом информирует администрация Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
По словам главы региона, в настоящее время силами Минобороны отражается массовая атака дронов на регион. В южной части Волгограда падение обломков привело к возгоранию кровли одного из корпусов больницы, а также к пожару на территории нефтеперерабатывающего предприятия.
На месте происшествия работают пожарные. По предварительным данным никто не пострадал, добавил Бочаров.
Ранее сообщалось о том, что в Сызрани произошел пожар на нефтезаводе после падения обломков БПЛА.