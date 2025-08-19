Обломки дрона обрушились на больницу в Волгограде

В Волгограде фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на здание больницы и промзону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), спровоцировав возгорания.

Об этом информирует администрация Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

По словам главы региона, в настоящее время силами Минобороны отражается массовая атака дронов на регион. В южной части Волгограда падение обломков привело к возгоранию кровли одного из корпусов больницы, а также к пожару на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

На месте происшествия работают пожарные. По предварительным данным никто не пострадал, добавил Бочаров.

Ранее сообщалось о том, что в Сызрани произошел пожар на нефтезаводе после падения обломков БПЛА.