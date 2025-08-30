Обломки дронов и огненный ад: раскрыты детали ночной атаки на Краснодарский край

По данным оперативного штаба региона, возгорание стало следствием падения обломков беспилотных летательных аппаратов.

Огонь охватил площадь порядка 300 квадратных метров. На момент происхождения на территории предприятия был незамедлительно запущен план эвакуации, в результате которого все сотрудники были выведены в безопасную зону. Предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодаре прогремели восемь взрывов.