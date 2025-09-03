Жителей пригорода Анапы переполошили взрывы

В ночном небе над окрестностями Анапы прогремело несколько мощных взрывов.

По предварительным данным, причиной инцидента стала операция по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в курортной зоне было активировано оповещение гражданской обороны. Кроме того, поступала информация о том, что шум пролетающих беспилотников был зафиксирован жителями поселков Кабардинка и Джубга; техника, по данным источников, двигалась в направлении Геленджика.

До этого стало известно о введении временных ограничений на работу аэропорта Геленджика. Как ранее заявил официальный представитель Росавиации, эти меры были приняты в интересах безопасности воздушного движения.

Ранее сообщалось о том, что вечером 2 сентября Анапу, Новороссийск и Криницу атаковали беспилотники.