Обломки сбитого беспилотника повредили жилой дом в Калужской области

В Калужской области произошло ЧП. Там сбитый украинский беспилотник рухнул на частный жилой дом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владислав Шапша.

Инцидент произошел в Ферзиковском районе Калужской области.

«Обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения. При падении обломки повредили фасад здания», — указал губернатор.

По его словам, никто из людей не пострадал. Всего над областью сбито 13 беспилотников. Три из них нейтрализовали над Мещовским районом. В Жуковском и Мосальском районах сбили по два дрона. Над Калугой, Обнинском, а также над Сухиничском, Ферзиковским, Дзержинским и Кировским районами уничтожили по одному летательному аппарату.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ нанес удар по грузовику с животными в Брянской области. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль, который перевозил сельскохозяйственных животных. Машина была повреждена, часть животных погибла. Водитель при этом не пострадал.