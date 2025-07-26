Обломки украинского БПЛА упали на жилой дом в Ингушетии

В селе Нижние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом, повредив фасад, крышу и хозяйственные постройки, передает SHOT.

На опубликованных кадрах видны фрагменты дрона и значительные повреждения, которые здание получило в результате инцидента.

По информации Министерства здравоохранения республики, после происшествия пострадали местная жительница 1997 года рождения и трое детей. Все четверо получили медицинскую помощь и были отпущены на амбулаторное лечение.

По данным Министерства обороны РФ, в субботу, 26 июля, над территорией Ингушетии был сбит один украинский беспилотный летательный аппарат. Также ведомство сообщило о ликвидации дрона над Курской областью.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о самой массированной атаке украинских БПЛА на регион. По его словам, за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Ставропольем 37 беспилотников.